Три найбільші китайські банки припинили приймати платежі з Росії

Про це пише російське видання "Известия".

Мова про Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) і Bank of China – три з чотирьох найбільших банків Китаю (займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у КНР).

Про це "Известиям" розповіли генеральний директор АТ "Перша Група" Олексій Порошин і комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський.

Банки повідомляли російських клієнтів про припинення прийому платежів із початку січня, хоча передумови цієї проблеми почалися ще в другій половині грудня 2023 року, коли набув чинності 12-й пакет санкцій проти РФ.

За словами Разумовського, фінорганізації з КНР дійсно припинили роботу з російськими банками, які перебувають під санкціями, від початку року. Операції з непідсанкційними банками поки що відбуваються.

ICBC і CCB відхиляють усі платежі, що надходять від санкційних фінорганізацій, незалежно від того, через яку систему вони йдуть – європейську SWIFT, російську СПФС чи китайську CIPS, розповіло джерело в російському банку, знайоме із ситуацією. Відмови китайська сторона пояснює внутрішньою політикою компанії. За словами співрозмовника, обмеження гравці запровадили ще до початку 2024 року.

Голова правління асоціації учасників ринку платіжних послуг "Національна платіжна рада" Олександр Лінніков додав, що провідні банки навіть із так званих дружніх країн утримуються від відкриття рахунків російським клієнтам і перестають пропускати платежі. Імовірна причина – китайські та близькосхідні кредитні організації побоюються запровадження вторинних санкцій США через взаємодію з підсанкційними банками та компаніями з РФ. Адже управління контролю за іноземними активами (OFAC) США послідовно проводить роз'яснювальну роботу з фінансовими організаціями в усьому світі та суворо попереджає про небажаність співпраці з російськими клієнтами.

З кінця грудня 2023-го проблеми з розрахунками почалися з Китаєм та Туреччиною. А саме в ці країни зараз ідуть практично 40% платежів із РФ, зазначив Олексій Порошин. Також із грудня банки КНР почали відмовлятися приймати платежі в доларах із Росії, тому що такі операції легко відстежує американська сторона. Водночас розрахунки у нацвалютах поки що працюють.