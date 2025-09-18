Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Федеральне агентство "Россотрудничество" за неповний 2025 рік витратило на пропагандистські програми для іноземців близько $4,6 млн. Найбільші кошти – $4 млн – пішли на проєкт "Нове покоління", спрямований на створення мережі лояльних до Кремля молодих активістів, журналістів і підприємців за кордоном.

У розвідці уточнюють, що ця сума втричі більша, ніж у 2024 році ($1,4 млн). Очікується, що в 2025 році Росію відвідають 1 600 учасників програми, головним чином з Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.

"Помітно зросли витрати й на просування російської мови. Фінансування державної програми підвищили з $5,6 млн у 2024 році до $20 млн у 2025-му. Майже половина суми – близько $11 млн – спрямована на проєкти на кшталт фонду "Русский мир" та навчального порталу "Вікно в Росію", що його розробляє телеканал RT", - інформують у розвідці.

Ще $1,9 млн пішли на закупівлю російськомовних навчальних матеріалів для іноземних шкіл і культурних центрів, що удвічі більше, ніж роком раніше.

"Натомість у РФ необхідно щонайменше $120 млн для закупівлі ліків для людей із рідкісними хворобами. Йдеться передусім про засоби для лікування гемофілії, злоякісних пухлин та розсіяного склерозу. Грошей на це у федеральному бюджеті немає", - наголосили в розвідці.