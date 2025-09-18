Росія витратила в 2025 році близько $4,6 млн інвестицій у лояльну молодь з Африки та Азії
Помітно зросли витрати Кремля на просування російської мови за кордоном. Фінансування державної програми підвищили з $5,6 млн у 2024 році до $20 млн у 2025-му
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Федеральне агентство "Россотрудничество" за неповний 2025 рік витратило на пропагандистські програми для іноземців близько $4,6 млн. Найбільші кошти – $4 млн – пішли на проєкт "Нове покоління", спрямований на створення мережі лояльних до Кремля молодих активістів, журналістів і підприємців за кордоном.
У розвідці уточнюють, що ця сума втричі більша, ніж у 2024 році ($1,4 млн). Очікується, що в 2025 році Росію відвідають 1 600 учасників програми, головним чином з Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.
"Помітно зросли витрати й на просування російської мови. Фінансування державної програми підвищили з $5,6 млн у 2024 році до $20 млн у 2025-му. Майже половина суми – близько $11 млн – спрямована на проєкти на кшталт фонду "Русский мир" та навчального порталу "Вікно в Росію", що його розробляє телеканал RT", - інформують у розвідці.
Ще $1,9 млн пішли на закупівлю російськомовних навчальних матеріалів для іноземних шкіл і культурних центрів, що удвічі більше, ніж роком раніше.
"Натомість у РФ необхідно щонайменше $120 млн для закупівлі ліків для людей із рідкісними хворобами. Йдеться передусім про засоби для лікування гемофілії, злоякісних пухлин та розсіяного склерозу. Грошей на це у федеральному бюджеті немає", - наголосили в розвідці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе