Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

"Російська Федерація закликає Польщу замислитися над наслідками закриття кордону з Білоруссю та переглянути ухвалене рішення у найкоротші терміни", - сказала Марія Захарова.

Речниця також додала, що Польща своїми кроками сприяє загостренню ситуації та виправдовує подальшу ескалацію напруги в центрі Європи.

За її словами, закриття кордонів з Білоруссю завдасть "серйозної шкоди" польським партнерам.