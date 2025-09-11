Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю

Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю

Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
22:06
Світ Марія Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва закликає Польщу переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю та врахувати можливі наслідки

Зміст

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

"Російська Федерація закликає Польщу замислитися над наслідками закриття кордону з Білоруссю та переглянути ухвалене рішення у найкоротші терміни", - сказала Марія Захарова.

Речниця також додала, що Польща своїми кроками сприяє загостренню ситуації та виправдовує подальшу ескалацію напруги в центрі Європи.

За її словами, закриття кордонів з Білоруссю завдасть "серйозної шкоди" польським партнерам.

  • 9 вересня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на тлі початку російсько-білоруських навчань "Захід-2025" у ніч проти 12 вересня Варшава закриє кордони з Білоруссю.
Новини
Росія
Польща
Білорусь
Європа
Марія Захарова
