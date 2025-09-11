Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва закликає Польщу переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю та врахувати можливі наслідки
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
"Російська Федерація закликає Польщу замислитися над наслідками закриття кордону з Білоруссю та переглянути ухвалене рішення у найкоротші терміни", - сказала Марія Захарова.
Речниця також додала, що Польща своїми кроками сприяє загостренню ситуації та виправдовує подальшу ескалацію напруги в центрі Європи.
За її словами, закриття кордонів з Білоруссю завдасть "серйозної шкоди" польським партнерам.
- 9 вересня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на тлі початку російсько-білоруських навчань "Захід-2025" у ніч проти 12 вересня Варшава закриє кордони з Білоруссю.
