Росіяни, судячи з усього, не збираються перекидати у Білорусь на навчання велику кількість своїх військ, - аналітик Радь

Таку думку висловив аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь в етері Еспресо.

"Стосовно ж загроз з боку Білорусі, то я не думаю, що тут можуть відбутися якісь значні зміни. В першу чергу, через те, що білоруська армія знову ж таки перебуває в не найкращих кондиціях, виникають сумніви стосовно того, що вони зможуть долучатися до активних бойових дій. Росіяни, судячи з усього, масштабної та великої кількості своїх військ перекидати на територію Білорусі не збираються. В тому числі нещодавно з'явилася інформація від українських осінтерів, які казали про те, що швидше за все, переважно будуть залучені строковики російські під час навчань “Захід-2025”. І, знову ж таки, це досить природно, зважаючи на те, що Росія зараз також стикається з певними ресурсними обмеженнями, зосереджена на веденні активних бойових дій, наступальних дій, в першу чергу, на Покровському напрямку і на території Донеччини", - сказав він.

Павло Радь вважає, що через об’єктивні причини росіянам не вдасться викроїти велику кількість своїх ресурсів для того, аби створити якісь загрози з боку Білорусі.

"До того ж іншою причиною, чому я сумніваюсь в тому, що можуть бути якісь серйозні зміни, це те, що Білорусь для Росії зараз більш важлива, як логістичний виробничий хаб, ніж як бойова одиниця. Наскільки ми знаємо, Україна не завдає ударів по території Білорусі, ні по підприємствах ВПК, ні по нафтопереробних заводах, ні по інших стратегічно важливих об'єктах. Відтак, для Росії в цьому є певна вигода, тому що вони можуть там виготовляти певну продукцію для своїх потреб без страху і без ризику того, що вона може бути пошкоджена, знищена або ще щось з нею станеться. Тому, поки Білорусь, скажімо, потрібна для того, аби виготовляти всі ці матеріали, плюс час від часу розігрувати карту ядерного шантажу", - зауважив аналітик.

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".

11 серпня стало відомо, що у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.