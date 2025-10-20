Російські еліти живуть в логіці транзиту влади, - політолог Денисенко

Про це сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Є два процеси, які одночасно, в принципі, синхронізовані. Перший, з однієї сторони поки немає фізичної або політичної смерті Путіна - говорити про транзит влади достатньо тяжко. Але одночасно, попри те, що тема наступника табуйована в Російській Федерації, попри те, що це абсолютно заборонено сьогодні в Росії, через те, що війна запустила цілий ряд процесів з збідніння російських еліт, а також пов'язано з тим, що рідко звузилось коло недоторканних людей в Російській Федерації, де-факто процес транзиту влади стартував серед еліт", - розповів він.

За словами Денисенка, існує така дивна історія, коли транзиту нібито немає, але всі живуть в логіці транзиту цієї влади.

"Щоб нам було зрозуміліше, це як у нас останній рік Україна живе, ми знаємо, що виборів не буде, а всі живуть в логіці виборів. От точно так же, от транзиту немає, але еліти почали жити в логіці транзиту. Що своєю чергою, звичайно, показує нам про те, як з'являється там п'ять-шість людей, які є лідерами в цьому процесі. Але знову ж таки, як і поява самого Путіна, так і транзит російської влади, очевидно, все ж таки передбачає появу нових "чорних конячок", - вважає політолог.