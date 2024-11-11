Розмежування юридичної освіти та підготовки правоохоронців: адвокат Ткаченко про звіт Єврокомісії для України

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"По-перше, необхідно відокремити юридичну освіту від підготовки правоохоронців. Наразі в Україні існують навчальні заклади, які готують кадри для правоохоронних органів і водночас навчають юристів, що, на думку ЄС, є певною проблемою. Крім того, Єврокомісія рекомендує підвищити стандарти юридичної освіти і правила вступу, щоб посилити вимоги до майбутніх правників, оскільки в Україні їх занадто багато, а якість підготовки не завжди відповідає потребам країни. Також важливо приділити більше уваги законодавству ЄС в межах юридичної освіти, щоб сприяти гармонізації українського та європейського права. Окремі рекомендації стосуються доброчесності та практичних навичок для підготовки юристів", - повідомив він.

В країнах ЄС діє система, в якій чітко розмежовані юридичні факультети, що готують юристів, та поліцейські академії, які спеціалізуються на підготовці фахівців для правоохоронних органів. В Україні ж система є складнішою, каже Ткаченко.

"В нас є цивільні заклади, де навчають юристів, і спеціалізовані заклади, де готують правоохоронців, але й навчають юристів. Велика проблема в тому, що ці заклади підпорядковані різним міністерствам, що ускладнює їхній розвиток у єдиному напрямку. Окрім цього, Єврокомісія звертає увагу на неефективне використання бюджетних коштів спеціалізованими навчальними закладами, які готують правоохоронців", - зазначив адвокат.

За його словами, це звіт Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. На цьому шляху ЄС визначає етап, на якому ми перебуваємо, та надає рекомендації, які допоможуть рухатися далі.

"У звіті є рекомендації не лише щодо юридичної освіти, а й для інших галузей. Проте саме юридичній освіті присвячено окремий розділ, де Єврокомісія визнає значний прогрес України у реформуванні вищої освіти, зокрема, юридичної, і водночас наголошує на напрямках, які потребують уваги", - додав він.