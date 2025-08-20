"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
Президент США Дональд Трамп порівняв розміри анексованого Криму зі штатом Техас, сказавши, що півострів розташований посеред океану
Про це він сказав в етері радіошоу The Mark Levin Show.
"Я не віддавав йому (Путіну — ред.) Крим. Крим — це величезна територія. Я б сказав, що він розміром із Техас чи щось на кшталт цього, посеред океану. Він чудовий. І вони віддали його через Обаму", – заявив Трамп.
Довідка: площа Техасу становить 695 662 км2, Криму – 26 081 км2.
Також чинний президент США каже, що "ніхто навіть не говорить" про те, що Барак Обама "віддав" Росії Крим. За його словами, "якби я відмовився від цієї землі, то наступні 20 років був би на перших шпальтах усіх газет".
- Президент США Дональд Трамп вважає, що тимчасово окупований український Крим залишиться російським.
- Біла Церква
