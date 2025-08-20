English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"

"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2025 середа
23:38
Світ Трамп на даху

Президент США Дональд Трамп порівняв розміри анексованого Криму зі штатом Техас, сказавши, що півострів розташований посеред океану

Зміст

Про це він сказав в етері радіошоу The Mark Levin Show.

"Я не віддавав йому (Путіну — ред.) Крим. Крим — це величезна територія. Я б сказав, що він розміром із Техас чи щось на кшталт цього, посеред океану. Він чудовий. І вони віддали його через Обаму", – заявив Трамп.

Довідка: площа Техасу становить 695 662 км2, Криму – 26 081 км2.

Також чинний президент США каже, що "ніхто навіть не говорить" про те, що Барак Обама "віддав" Росії Крим. За його словами, "якби я відмовився від цієї землі, то наступні 20 років був би на перших шпальтах усіх газет". 

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що тимчасово окупований український Крим залишиться російським.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
Барак Обама
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
