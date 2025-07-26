РПЦ вимагає від Білоруської православної церкви повернути назву з "прив'язкою" до Московського патріархату

На це звернуло увагу білоруське опозиційне видання Nasha niva.

Як вимагають у Москві, усі юридичні найменування згаданих структур та найменування, розміщені на офіційних сайтах та документах, а також парафій, монастирів, подвір'їв та інших установ повинні містити словосполучення "Російської православної церкви" або "Московського патріархату".

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Синод поставив перед БПЦ вимогу - найменування "привести у відповідність до цього визначення".

"Гнів московського начальства може бути спричинений тим, що, як повідомляється в деяких джерелах, у переробленому для перереєстрації статуті БПЦ зникло її "друге найменування" — Білоруський екзархат Московського патріархату. Саме так і ніяк інакше у Москві називають Білоруську церкву", - пояснює ситуацію Nasha niva.