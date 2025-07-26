РПЦ вимагає від Білоруської православної церкви повернути назву з "прив'язкою" до Московського патріархату
На останньому засіданні синоду РПЦ, яке пройшло 24 липня 2025 року, вирішено нагадати керівництву Білоруського екзархату та митрополичих округів про їхні офіційні найменування
На це звернуло увагу білоруське опозиційне видання Nasha niva.
Як вимагають у Москві, усі юридичні найменування згаданих структур та найменування, розміщені на офіційних сайтах та документах, а також парафій, монастирів, подвір'їв та інших установ повинні містити словосполучення "Російської православної церкви" або "Московського патріархату".
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Синод поставив перед БПЦ вимогу - найменування "привести у відповідність до цього визначення".
"Гнів московського начальства може бути спричинений тим, що, як повідомляється в деяких джерелах, у переробленому для перереєстрації статуті БПЦ зникло її "друге найменування" — Білоруський екзархат Московського патріархату. Саме так і ніяк інакше у Москві називають Білоруську церкву", - пояснює ситуацію Nasha niva.
- БПЦ є філією РПЦ у Республіці Білорусь. Самостійна білоруська церква в країні відсутня.
- Боголослужіння у БПЦ, що є однією з опор режиму Лукашенка та насаджує ідеологію "русского міра", проводяться російською мовою.
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