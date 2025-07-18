Рубіо порадив американським дипломатам не коментувати чесність виборів за кордоном, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на внутрішню записку.

Держдеп надіслав наказ усім послам із вмістом, що Вашингтон більше не видаватиме заяви щодо виборів за кордоном та не коментуватиме їх у соцмережах, якщо для Штатів немає "чіткого та переконливого" зовнішньополітичного інтересу.

"Коли доречно коментувати іноземні вибори, наше повідомлення має бути коротким, зосередженим на привітанні кандидата-переможця і, за необхідності, з відзначенням спільних інтересів зовнішньої політики", – йдеться в документі.

Водночас у таких повідомленнях "повинні уникати думки про справедливість або цілісність виборчого процесу, його легітимність або демократичні цінності країни, про яку йде мова".

Також американським дипломатам заборонили оголошувати заяви щодо результатів світових виборів самостійно.

"При Трампі адміністрація все більше віддаляється від просування демократії та прав людини, значною мірою розглядаючи це як втручання у справи іншої країни", – резюмує Reuters.