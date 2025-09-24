Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту США Томмі Піготт.
"Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства і наголосив на необхідності для Москви зробити значущі кроки на шляху до довгострокового врегулювання російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.
За інформацією російської пропагандистської держагенції ТАСС, зустріч Рубіо та Лаврова тривала більше 50 хвилин.
Там відмітили, що на переговорах Лавров "акцентував готовність координувати зі США зусилля з усунення першопричин української кризи".
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп має варіанти щодо запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 48.47Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе