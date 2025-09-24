Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо

Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо

Катерина Ганжа
24 вересня, 2025 середа
22:02
Світ Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Зміст

Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту США Томмі Піготт.

"Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства і наголосив на необхідності для Москви зробити значущі кроки на шляху до довгострокового врегулювання російсько-української війни", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією російської пропагандистської держагенції ТАСС, зустріч Рубіо та Лаврова тривала більше 50 хвилин. 

Там відмітили, що на переговорах Лавров "акцентував готовність координувати зі США зусилля з усунення першопричин української кризи".

  • Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп має варіанти щодо запровадження економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Нью-Йорк
Генасамблея ООН
Сергій Лавров
Війна з Росією
США
Марко Рубіо
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Україна Польща
Автор Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 48.47
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
23:29
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
23:11
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
23:02
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
18:25
окупанти, оркі, російські солдати
На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
18:18
За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
18:15
студент, студенти, бакалавр
У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників
18:03
OPINION
Дрони над Скандинавією: як Росія випробує межі терпіння НАТО і чим відповість Альянс
18:01
Ексклюзив
Володимир Горбач
Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
18:01
Інтерв’ю
Андрій Бродський
Наша безпека – у зацікавленості великих світових гравців у прибутках в Україні: Андрій Бродський про співпрацю зі США у рамках Інвестфонду відбудови
17:50
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
17:48
Зеленський в ООН
Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км
17:42
PR
Криптошкола
Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні
17:22
Володимир Зеленський
"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
17:13
Зеленський в ООН
"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
16:59
Мохсен Пакнеджад
Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:17
Оновлено
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Генштаб підтвердив удар безпілотників по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України
16:04
OPINION
Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від Закону "Про медіа"
16:00
Ексклюзив
Європейський парламент
Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
15:57
вибух, ракетна атака
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
15:54
Клаудія Кардинале
На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
15:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним
15:40
Ексклюзив
Україна ЄС
Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV