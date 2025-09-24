Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо

Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту США Томмі Піготт.

"Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства і наголосив на необхідності для Москви зробити значущі кроки на шляху до довгострокового врегулювання російсько-української війни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією російської пропагандистської держагенції ТАСС, зустріч Рубіо та Лаврова тривала більше 50 хвилин.

Там відмітили, що на переговорах Лавров "акцентував готовність координувати зі США зусилля з усунення першопричин української кризи".