Рубіо: Трамп втрачає терпіння і розчарований тим, що його контакти з РФ ні до чого не призводять

Про це сказав державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

"Перш за все, я думаю, що всі повинні бути дуже раді тому, що американський президент, президент США Дональд Трамп зосереджений на мирі. Він нічого не хоче більше, ніж бути частиною мирних угод, зупиняти війни, запобігати війнам, закінчувати війни", – заявив Рубіо.

Проте, за його словами, зараз американський лідер стає все більш роздратованим, бо, мовляв, попри дуже хорошу взаємодію з російським лідером у телефонних розмовах, це ні до чого не призводить.

"Він втрачає своє терпіння, він втрачає свою готовність продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить", - заявив про Трампа Рубіо.

Він також повторив, що, якби Трамп був президентом, Росія нібито не почала б повномасштабну агресію щодо України. При цьому Рубіо зазначає, що зараз Трамп робить усе можливе, щоб покласти край війні.

"Це не його війна. Він не починав цієї війни. Цього ніколи б не сталося, якби він був президентом. Але це вийшло. Він успадкував це. І він зробив усе можливе, щоб покласти цьому край", – сказав держсекретар США.