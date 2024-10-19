Румунія вночі піднімала авіацію через невстановлену повітряну ціль

Про це повідомляє міністерство оборони Румунії.

Там зазначили, що близько 02:30 система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала невелику повітряну ціль в районі Чорного моря.

Оскільки ціль рухалася у напрямку державного кордону, була активована розширена бойова служба патрулювання повітряного простору під проводом НАТО. Зокрема, були підняті два румунських F-16 та два іспанських F-18.

Близько 04:00 сигнал радара вказав на порушення держкордону Румунії в районі Гура-Портіцей. Після цього у прилеглих районах оголосили повітряну тривогу.

Зрештою приблизно о 04:30 ціль зникла з радарів південніше Коджалака. Повітряну тривогу скасували о 05:10.

У міноборони зазначили, що наразі немає ознак того, що на території країни є ураження від ймовірного падіння об'єкта. Водночас від ранку 19 жовтня буде організоване обстеження території у районі можливого падіння.