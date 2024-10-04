У Румунії знову виявили уламки російського БПЛА

Про це повідомили в румунському міністерстві оборони.

Зазначено, що уламки дрона виявили в районі Літцовського каналу, що розташований приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю.

"Команда фахівців міноборони, румунської розвідувальної служби та міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться в повідомленні.

Також міноборони уточнило, що уламки виявили в позаміській зоні, тому елементів інфраструктури вони не вразили.

Також румунське оборонне відомство засудило російські атаки проти інфраструктури й цивільних обʼєктів України.