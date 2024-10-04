У Румунії знову виявили уламки російського БПЛА
На території Румунії поблизу кордону з Україною 4 жовтня вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника
Про це повідомили в румунському міністерстві оборони.
Зазначено, що уламки дрона виявили в районі Літцовського каналу, що розташований приблизно за кілометр від Георгіївського гирла в дельті Дунаю.
"Команда фахівців міноборони, румунської розвідувальної служби та міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти безпілотника російського походження, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур", - йдеться в повідомленні.
Також міноборони уточнило, що уламки виявили в позаміській зоні, тому елементів інфраструктури вони не вразили.
Також румунське оборонне відомство засудило російські атаки проти інфраструктури й цивільних обʼєктів України.
- У Румунії 24 вересня знайшли уламки ударного дрона типу "шахед" у громаді, розташованій навпроти українського Ізмаїла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе