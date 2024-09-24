У Румунії виявили уламки російського "шахеда"

Про це повідомили в румунському міністерстві оборони.

Зазначено, що військові обстежували територію в пошуках можливих фрагментів БПЛА, які могли впасти за кордон Румунії останніми тижнями внаслідок атак РФ на українські порти в Дунаї.

Зокрема, у вівторок, 24 вересня, проводили обстеження довкола селища Плауру у жудці Тулча, де знайшли уламки "шахеда", після чого його передали на подальшу експертизу.

"Проведеними на місці обстеженнями встановлено, що відповідні фрагменти походять від російського безпілотника "Герань-2", - додали у румунському міноборони.

Також оборонне відомство засудило російські обстріли цивільної інфраструктури України, які суперечать нормам міжнародного права.

Російські дрони на території держав НАТО

24 березня під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію.

Спецслужби та фахівці міністерства національної оборони Румунії 31 липня виявилинові фрагменти російського безпілотника неподалік від кордону з Україною.

У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків.

У ЗС Латвії заявляли, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою.

18 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має застосувати "надійну скоординовану" відповідь на інциденти, коли російські безпілотники, яких випускали по території України, порушували повітряний простір Альянсу.