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Рютте заявив, що командування НАТО з допомоги Україні запрацює до кінця 2024 року

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
22:21
Світ Марк Рютте

Нове командування НАТО з допомоги для України набуде повної оперативної готовності до кінця року. Його створюють за рішенням Вашингтонського саміту Альянсу у Вісбадені, Німеччина

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Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, передає Укрінформ.

"Ми напружено працюємо, щоб виконати зобов’язання, які були зроблені під час Вашингтонського саміту у липні, включаючи створення нового Командування для координації безпекової допомоги та тренування для України, а також нашого фінансового внеску у розмірі, принаймні, 40 мільярдів євро у 2024 році… NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) буде повністю здатною до оперативної діяльності до кінця року. Багато союзників вже надіслали свій персонал до NSATU. Ми маємо забезпечити, не на папері, а фізично, щоб всі вакансії були заповнені", - запевнив Рютте.

Також він зазначив, що нове командування дозволить досягти максимальної ефективності з постачання військового обладнання Україні та організації тренувань для військових Сил оборони.

"Найбільш важливо, що, поки це (відкриття Командування НАТО у Вісбадені – ред.) не відбудеться остаточно, не має бути жодних перерв у доставці зброї або у тренуванні для України, ми не можемо собі цього дозволити. За рішенням у Вашингтоні, ми маємо зробити все, щоб Україна була повністю взаємосумісною з НАТО", - підкреслив генсек.

Водночас Рютте додав, що протягом першої половини 2024 року союзники передали Києву зброю й військове обладнання на близько 21 млрд євро, що є кроком до визначених 40 млрд євро фінансування на рік. Однак генсек НАТО акцентував: очевидно, що потреба в допомозі більша, проте партнери просуваються до мети.

"Сьогодні ми обговорили, як наростити нашу допомогу для України зараз, перед важкою зимою, а також на довгострокову перспективу. Росія продовжує атакувати критичну енергетичну інфраструктуру України, і мірою того, як наближається зима, наша підтримка для України залишається критично важливою", - додав Рютте.

  • 22 жовтня посолка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Штати підтримують Україну, зокрема її оборонну й енергетичну сфери.
Теги:
Новини
Україна
НАТО
допомога Україні
Марк Рютте
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