Саміт миру - одна з причин візиту Блінкена в Україну, - Гопко

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Говорили про саміт миру. Це власне одна з причин візиту Ентоні Блінкена. Тому що Україна потребує підтримки США. Ця підтримка полягає не просто у вигляді участі президента США Джо Байдена у першому такому інавгураційному Саміті миру на рівні держав-лідерів. Також йдеться про те, щоб США підключилися до запрошень інших і показали, що весь світ, включно із представниками країн Глобального Півдня, підтримує українське бачення, як досягти миру", - зазначила Гопко.

За її словами, ця тема звучала також через так звані конкурентні ініціативи різних країн.

"Наприклад Китай, Туреччина, Ватикан, довкола якого теж ми бачили різні проросійські заяви з їхнім баченням псевдомиру. Тому тут важливо було б говорити. В самій Формулі миру, те що звучало, логіка 10 пунктів, і особливо останнього - фіксування завершення війни. Є питання, стосовно яких ми не бачимо готовності РФ взагалі сприйняти виведення військ з українських територій. А це є ключовим для відновленням територіальної цілісності, сувернітету і взагалі міжнародного права", - додала Гопко.

Готується стратегія США в Україні, яка має бути презентована Білим домом, адміністрацією Байдена в Конгресі впродовж 45 днів, зауважила Гопко.

"Ми сподіваємось, що в цьому документі ми побачимо, як розуміють перемогу України в США. Тому Формула це теж можливість показати що таке мир, скільки потрібно ще ресурсів. Той пакет, який ми зараз отримали - важливо, але його вистачить на кілька місяців", - додала вона.