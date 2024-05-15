Саміт миру - одна з причин візиту Блінкена в Україну, - Гопко
Ганна Гопко - голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" прокоментувала візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Говорили про саміт миру. Це власне одна з причин візиту Ентоні Блінкена. Тому що Україна потребує підтримки США. Ця підтримка полягає не просто у вигляді участі президента США Джо Байдена у першому такому інавгураційному Саміті миру на рівні держав-лідерів. Також йдеться про те, щоб США підключилися до запрошень інших і показали, що весь світ, включно із представниками країн Глобального Півдня, підтримує українське бачення, як досягти миру", - зазначила Гопко.
За її словами, ця тема звучала також через так звані конкурентні ініціативи різних країн.
"Наприклад Китай, Туреччина, Ватикан, довкола якого теж ми бачили різні проросійські заяви з їхнім баченням псевдомиру. Тому тут важливо було б говорити. В самій Формулі миру, те що звучало, логіка 10 пунктів, і особливо останнього - фіксування завершення війни. Є питання, стосовно яких ми не бачимо готовності РФ взагалі сприйняти виведення військ з українських територій. А це є ключовим для відновленням територіальної цілісності, сувернітету і взагалі міжнародного права", - додала Гопко.
Готується стратегія США в Україні, яка має бути презентована Білим домом, адміністрацією Байдена в Конгресі впродовж 45 днів, зауважила Гопко.
"Ми сподіваємось, що в цьому документі ми побачимо, як розуміють перемогу України в США. Тому Формула це теж можливість показати що таке мир, скільки потрібно ще ресурсів. Той пакет, який ми зараз отримали - важливо, але його вистачить на кілька місяців", - додала вона.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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Ентоні Блінкен заявив, що двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів.
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Державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві повідомив, що США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд.
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