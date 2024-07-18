"Саміт НАТО не був успішним, учасники намагалися знайти нові шляхи для ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 17 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 17 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція.
Маніпуляція: Американський політолог Марк Слебода заявив: "Це не був успішний саміт НАТО, як би вони не намагалися це приховати. Але кінцевим результатом цього є те, що ми не наблизилися до будь-яких розмов про мирні переговори, капітуляцію чи щось подібне, вони все ще намагаються знайти нові шляхи для ескалації конфлікту".
Спростування: Такими заявами політолог прагне дискредитувати саміт НАТО, під час якого були прийняті важливі рішення щодо посилення обороноздатності України від російської агресії.
Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Українці живуть у пеклі, яке створив для них вашингтонський політичний клас".
Спростування: Макгрегор ретранслює кремлівську пропаганду, намагаючись перекласти відповідальність за труднощі, з якими стикаються українці через війну, з Росії на Сполучені Штати. Насправді Росія, продовжуючи свій кривавий наступ і обстріли цивільної інфраструктури в Україні, несе односторонню відповідальність за страждання українців.
- Раніше ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив, що Захід нібито підштовхнув Путіна до нападу на Україну.
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