"Саміт НАТО не був успішним, учасники намагалися знайти нові шляхи для ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 17 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня у світі з'явився фейк та маніпуляція.

Маніпуляція: Американський політолог Марк Слебода заявив: "Це не був успішний саміт НАТО, як би вони не намагалися це приховати. Але кінцевим результатом цього є те, що ми не наблизилися до будь-яких розмов про мирні переговори, капітуляцію чи щось подібне, вони все ще намагаються знайти нові шляхи для ескалації конфлікту".

Спростування: Такими заявами політолог прагне дискредитувати саміт НАТО, під час якого були прийняті важливі рішення щодо посилення обороноздатності України від російської агресії.

Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Українці живуть у пеклі, яке створив для них вашингтонський політичний клас".

Спростування: Макгрегор ретранслює кремлівську пропаганду, намагаючись перекласти відповідальність за труднощі, з якими стикаються українці через війну, з Росії на Сполучені Штати. Насправді Росія, продовжуючи свій кривавий наступ і обстріли цивільної інфраструктури в Україні, несе односторонню відповідальність за страждання українців.