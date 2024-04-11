Санду на питання про готовність до війни з РФ: "Віримо в перемогу України й продовжимо підтримку"
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що зараз мир у Молдові зберігає Україна, тому Молдова продовжить підтримувати українців та вірить у перемогу
Про це Санду заявила в кулуарах Міжнародного саміту мерів, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Відповідаючи на запитання, чи готова Молдова до війни з РФ та чи має країна на це ресурси, вона зазначила, що вірить в перемогу України, адже українці зараз зберігають мир у її країні.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну і ми віримо у перемогу України та мир в Україні. Ми дуже вдячні, адже Україна нині зберігає мир у Молдові. Ми продовжуватимемо робити усе, що можемо, щоб допомогти нашим українським друзям", - сказала вона.
- Раніше Санду заявляла, що Молдова розраховує на те, що після перемоги України у війні з РФ можуть з'явитися геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.
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