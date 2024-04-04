Санкції США заважають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи, - Reuters
Санкції Сполучених штатів та країн-союзників проти Росії заважають їй ремонтувати нафтопереробні заводи, які були пошкоджені внаслідок атак дронів
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що інженери російської нафтової компанії "Лукойл" 4 січня виявили несправність турбіни на своєму НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Була лише одна компанія, яка знала, як відремонтувати установку з виробництва бензину. За словами джерел, знайомих з інцидентом, проблема полягала в тому, що компанія є американською.
"Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти. Тоді весь підрозділ просто зупинився", - повідомило джерело, близьке до "Лукойлу".
Крім цього, установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність досвіду в Росії.
"У результаті четвертий за величиною в Росії НПЗ NORSI скоротив виробництво бензину на 40%", - повідомили у джерелі.
Проте, ці труднощі посилилися атаками українських безпілотників, які цього року вразили щонайменше десяток російських нафтопереробних заводів. Згідно з підрахунками Reuters, напади змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що заборони Заходу атакувати підприємства на території РФ є способом "воювати, коли одна рука зв’язана за спиною".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.21Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе