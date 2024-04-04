Санкції США заважають Росії ремонтувати нафтопереробні заводи, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що інженери російської нафтової компанії "Лукойл" 4 січня виявили несправність турбіни на своєму НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Була лише одна компанія, яка знала, як відремонтувати установку з виробництва бензину. За словами джерел, знайомих з інцидентом, проблема полягала в тому, що компанія є американською.

"Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти. Тоді весь підрозділ просто зупинився", - повідомило джерело, близьке до "Лукойлу".

Крім цього, установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була знята з виробництва з січня, і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність досвіду в Росії.

"У результаті четвертий за величиною в Росії НПЗ NORSI скоротив виробництво бензину на 40%", - повідомили у джерелі.

Проте, ці труднощі посилилися атаками українських безпілотників, які цього року вразили щонайменше десяток російських нафтопереробних заводів. Згідно з підрахунками Reuters, напади змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.