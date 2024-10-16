Сайти МВС Росії не працюють нібито через обрив лінії зв'язку

Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "ТАСС".

Зазначається, що відомства та його сервіси недоступні у Москві як мінімум у трьох інтернет-провайдерів.

"Сторінки не завантажуються у браузері. Підключення через VPN-сервіси також не дає результатів", - пише ТАСС.

Телеграм-канал Baza, який першим звернув увагу на проблему, повідомляє, що сайти МВС не працюють вже близько 8 годин.

"Сайти МВС РФ не функціонують через обрив лінії зв'язку. Фахівці працюють над усуненням несправностей", - повідомила офіційна речниця МВС РФ Ірина Волк.