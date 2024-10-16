Сайти МВС Росії не працюють нібито через обрив лінії зв'язку
Офіційні сайти МВС Росії та Державтоінспекції РФ перестали працювати. Кажуть про "обрив лінії зв'язку"
Про це повідомляє російська пропагандистська інформагенція "ТАСС".
Зазначається, що відомства та його сервіси недоступні у Москві як мінімум у трьох інтернет-провайдерів.
"Сторінки не завантажуються у браузері. Підключення через VPN-сервіси також не дає результатів", - пише ТАСС.
Телеграм-канал Baza, який першим звернув увагу на проблему, повідомляє, що сайти МВС не працюють вже близько 8 годин.
"Сайти МВС РФ не функціонують через обрив лінії зв'язку. Фахівці працюють над усуненням несправностей", - повідомила офіційна речниця МВС РФ Ірина Волк.
- 11 жовтня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували російські навчальні заклади, які готують військових фахівців.
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