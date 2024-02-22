Сенат США проведе слухання через американські чипи, виявлені у російській зброї

Про це повідомляє Reuters.

На слуханнях у постійному підкомітеті з розслідувань Сенату розглядатимуть ухиляння Росії від експортного контролю, спрямованого на блокування використання нею американських технологій у війні проти України. Зазначається, що про це розповіли в офісі депутата-демократа, який очолює групу.

"Група шукала інформацію та документи від чотирьох великих американських виробників напівпровідників - Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel і Texas Instruments", - йдеться у повідомленні.

Попередня інформація, отримана комісією, показала, що з моменту вторгнення Росії в Україну майже два роки тому ці чотири компанії "суттєво збільшили" експорт до країн, які потенційно Росія могла використовувати для обходу експортного контролю США.

Реакція компаній

Advanced Micro Devices заявила, що поділяє занепокоєння сенатської групи щодо національної безпеки та встановила процедури для дій, якщо буде виявлено, що її продукція була перенаправлена до Росії.

Texas Instruments заявила, що співпрацює з комісією та виступає проти використання своїх чипів у російській військовій техніці, заявивши, що припинила продаж продукції в Росію в лютому 2022 року.

Intel також заявила, що призупинила всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, що вона дотримується експортних правил і санкцій, і що її контракти вимагають від клієнтів і дистриб’юторів дотримання тих самих правил.

Компанія Analog Devices заявила, що співпрацює з розслідуванням Сенату і не підтримує "незаконне перенаправлення своєї продукції в країни або організації, які підпадають під санкції США або міжнародні санкції".