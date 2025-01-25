Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаді міністра оборони
Увечері 24 січня Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив Піта Гегсета на посаді міністра оборони
Про це повідомляє The Washington Post.
"Сенат проголосував за затвердження Піта Гегсета на посаді міністра оборони після того, як віце-президент Джей Ді Венс подав вирішальний голос. Призначенню Хегсета перешкоджали звинувачення в неправомірних діях. Його призначення знаменує собою кардинальну політичну зміну в політиці національної безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у матеріалі.
Для довідки. Пітер Браян Гегсет – американський телеведучий, письменник, офіцер Національної гвардії США. Він різко критикував союзників Америки по НАТО, а також висловлював критику щодо надання військової допомоги США Україні. Про намір номінувати Гегсета міністром оборони Дональд Трамп заявив у листопаді 2024 року.
- Нещодавно Піт Гегсет під час виступу в Сенаті заявив, що врегулювання війни Росії має вирішитися на користь України.
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