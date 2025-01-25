Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаді міністра оборони

Про це повідомляє The Washington Post.

"Сенат проголосував за затвердження Піта Гегсета на посаді міністра оборони після того, як віце-президент Джей Ді Венс подав вирішальний голос. Призначенню Хегсета перешкоджали звинувачення в неправомірних діях. Його призначення знаменує собою кардинальну політичну зміну в політиці національної безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у матеріалі.

Для довідки. Пітер Браян Гегсет – американський телеведучий, письменник, офіцер Національної гвардії США. Він різко критикував союзників Америки по НАТО, а також висловлював критику щодо надання військової допомоги США Україні. Про намір номінувати Гегсета міністром оборони Дональд Трамп заявив у листопаді 2024 року.