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Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко

Марина Клюєва
4 листопада, 2024 понедiлок
17:36
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Народний депутат України, офіційний спостерігач на виборах у США, Ростислав Павленко розповів, що, за словами американських партнерів, підтримка України не припиниться, хто б із кандидатів не переміг на виборах

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Очевидно, в розмовах з американськими партнерами ми ставимо питання про те, яка буде політика обох кандидатів у разі перемоги. І найбільш часто, що ми чуємо, це те, що: "Не звертайте увагу на риторику, тому що в штабах обох кандидатів - не виборчих, а політичних - іде формування можливої команди, і ніхто з них не планує здачу України. А риторика залежить від оцінки того, що думають американські виборці". І оці, як ви кажете, перевзування (Трампа, - ред.), вони, я думаю, пов’язані з тим, що зняли температуру в суспільстві", - сказав він.

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За словами Ростислава Павленка, у США думка про те, що Україну "здадуть" є вкрай непопулярною.

"Зрозуміло, що вкрай непопулярною є тема про здачу України. Я можу це також підтвердити з тих зустрічей, які я мав. Американські експерти само собою, але й багато американських виборців, власне, на боці України, тому вкрай непопулярною є тема про те, що Україну десь там треба здати, розміняти тощо. І, я думаю, з тим пов’язані й зміни в риториці", - додав народний депутат.

  • 3 листопада повідомлялось, що дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шамшур вважає, що від кандидатки у президенти США Камали Гарріс незрозуміло, чого очікувати в разі її перемоги.
Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
вибори президента
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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