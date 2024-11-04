Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Очевидно, в розмовах з американськими партнерами ми ставимо питання про те, яка буде політика обох кандидатів у разі перемоги. І найбільш часто, що ми чуємо, це те, що: "Не звертайте увагу на риторику, тому що в штабах обох кандидатів - не виборчих, а політичних - іде формування можливої команди, і ніхто з них не планує здачу України. А риторика залежить від оцінки того, що думають американські виборці". І оці, як ви кажете, перевзування (Трампа, - ред.), вони, я думаю, пов’язані з тим, що зняли температуру в суспільстві", - сказав він.

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За словами Ростислава Павленка, у США думка про те, що Україну "здадуть" є вкрай непопулярною.

"Зрозуміло, що вкрай непопулярною є тема про здачу України. Я можу це також підтвердити з тих зустрічей, які я мав. Американські експерти само собою, але й багато американських виборців, власне, на боці України, тому вкрай непопулярною є тема про те, що Україну десь там треба здати, розміняти тощо. І, я думаю, з тим пов’язані й зміни в риториці", - додав народний депутат.