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Огляд

Плани Трампа щодо України можуть не відповідати планам Путіна та які будуть наслідки для Європи після повернення президента-республіканця. Акценти світових ЗМІ 4 листопада

Ірина Запотічна
4 листопада, 2024 понедiлок
10:26
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – можливе повернення "головного руйнівника" Трампа в Білий дім та що може змінитися для Європи під час його другої каденції

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 листопада.

Міжнародний порядок денний Трампа більше до вподоби Кремлю, але навіть його плани щодо України можуть бути неприйнятними для Путіна

путін

Для Путіна вибори в США відбуваються в критичний момент, тоді, коли російський лідер і президент України Володимир Зеленський стикаються зі наростальним тиском, оскільки війна Росії проти України тягнеться третій рік, пише The Washington Post.

Кандидатура Трампа узгоджується з планами Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву.

Трамп висловив припущення, що він може покращити відносини Москви з Вашингтоном, часто із захопленням відгукуючись про Путіна і неодноразово стверджував, що міг би зупинити бойові дії в Україні за один день. Але мало хто в Москві вірить, що Трамп може здійснити повний поворот - особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну.

Хоча багато говорилося про туманні зв'язки між Трампом і Путіним, Росія відчула, що мало виграла від його першого президентського терміну, який ознаменувався новими жорсткими санкціями і суперечками щодо російського газопроводу "Північний потік" до Німеччини. Багато хто в Москві побоюється, що Трамп може залишитися заручником антипутінської системи безпеки США, і не хоче ризикувати, відкрито переоцінюючи його, побоюючись, що це матиме зворотні наслідки.

Тим не менш, всередині російської еліти зростає очікування, що Трамп переможе, і якщо він це зробить, то може бути шанс припинити війну з Україною на умовах Москви та потенційно перекроїти карту глобальної безпеки. Перемога Трампа все ще може бути пов'язана з ризиком для Росії, оскільки незрозуміло, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, що може призвести до ворожнечі між ними. 

"Вікно можливостей може бути, але воно дуже вузьке і дуже крихке", - сказала старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Повернення головного руйнівника Трампа ще більше дестабілізує і без того ослаблену Європу 

Дональд Трамп

Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Своєю чергою POLITICO також пише про можливе повернення Трампа на президентське крісло. Журналісти зазначають - політичні аналітики та соціологи, які працюють на уряди по всьому континенту, все більше бачать, що колишній президент-республіканець готовий до одного з найразючіших повернень в історії. 

"Перемога Трампа спричинить цунамі паніки на майже безкермовому континенті, який і так намагається впоратися з двома війнами на своїй периферії", - зазначають у виданні.

Директорка програм США та Америки в британському аналітичному центрі Chatham House Леслі Вінджамурі говорить, що друга каденція Трампа була б іншою.

"Тепер він знає, хто, на його думку, скривдив його як на міжнародній арені, так і вдома, і розробив з командою, яка його оточує, кілька планів, як їх зламати".

Війни в Україні та на Близькому Сході приковують увагу лідерів і виснажують західні військові та фінансові ресурси. Без постійної підтримки з боку Вашингтона виникають серйозні питання щодо того, скільки ще Україна зможе протистояти силам Путіна. 

Друге занепокоєння європейців полягає в тому, що Трамп знову розпалить трансатлантичну торгівельну війну. Він погрожує накласти 10-20-відсоткові тарифи на весь імпорт до США, щоб повернути робочі місця в обробній промисловості додому - і хоча Пекін залишається об'єктом його гніву, у нього є багато причин для злості.

Трамп запропонував 100-відсоткове мито на всі імпортні транспортні засоби, що було б катастрофічною новиною для країн із значною автомобільною промисловістю. Наприклад, економіка Німеччини, яка вже відчуває труднощі, постраждає від валового внутрішнього продукту на -0,23 відсотка в результаті торгівельної політики Трампа, згідно з дослідженням, опублікованим Лондонською школою економіки (LSE). 

У США Трамп є найбільш суперечливим політиком свого часу. Він також відокремлює європейські уряди один від одного, фактор, який ускладнить координацію будь-якої загальноєвропейської відповіді щодо торгівлі чи безпеки для чиновників у Брюсселі.

Орбан, який порвав з іншими європейськими лідерами, поїхавши до Москви, щоб відвідати Путіна минулого літа, був постійним відвідувачем зібрань ультраконсерваторів у США, де домінував Трамп. Це змусило декого припустити, що він може бути радий швидко привітати колишнього президента США, навіть якщо результати виборів ще не очевидні.

Що стосується Мелоні, то її союзники в Римі кажуть, що вона ідеально підходить на роль нового європейського "шепотіння" Трампа. 

Андреа Ді Джузеппе, член італійського парламенту, який представляє італійців у Північній Америці та член партії Мелоні "Брати Італії", сказав, що Рим вітатиме перемогу Трампа. 

Навіть у Німеччині дехто бачить можливості у перемозі Трампа. Однак це не є позитивним фактором. Високопосадовці в уряді приватно визнають, що коаліція канцлера Шольца з більшою ймовірністю розпадеться, якщо переможе Гарріс. 

"Перспектива повернення Трампа в Білий дім буде такою загрозою для глобальної політичної стабільності, що всім трьом партіям правлячої коаліції доведеться ще раз подумати, перш ніж розірвати свій альянс", - підсумували у виданні. 

Теги:
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Світ
Володимир Путін
Європа
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
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