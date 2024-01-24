Щоб напасти на країни НАТО, Росія має вивести з України 300-400 тис. військових, - командувач Сил оборони Естонії
Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем назвав чотири чинники, які мають зійтися для того, аби Росія напала на НАТО. Зокрема, найперше - РФ має вивести з України 300-400 тисяч окупантів
Про це він сказав в інтерв'ю ETV.
"Я думаю, що багато західних союзників раніше лише думали про можливий напад Росії на їхні країни, то зараз вони вважають це більш імовірним, тому що Росія не збирається знижувати темпи в Україні", - заявив естонський генерал.
За його словами, щоб Росії вдалося реалізувати напад на країни Альянсу, треба, щоб зійшлися чотири фактори. Першим Харем називає виведення з України більшість російських сил - 300 - 400 тисяч солдатів.
Другим чинником, за словами командувача армії Естонії, є певний час для відновлення або адаптації.
"Навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - пояснив естонський офіцер третій чинник.
І четвертий фактор для нападу РФ на НАТО, за словами Харема, - це рівень підготовки Альянсу. Військовий наголосив, що саме підготовкою до потенційного протистояння повинні зайнятися війська НАТО.
"Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність, що Росія спробує це зробити. Але якщо ми до цього не будемо готуватися і про це не будемо говорити, то цього можна очікувати", - підкреслив естонський генерал.
- Напередодні шведський колега Крістофферсена - головнокомандувач збройних сил Мікаель Бюден, а також міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що всі громадяни Швеції мають бути готовими до війни.
- Крім того, головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав країни НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до протистояння з Росією.
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