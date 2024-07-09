Шмигаль провів переговори зі словацьким премʼєром Фіцо. Деталі

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами Шмигаля, Роберт Фіцо засудив атаку росіян на лікарню "Охматдит" у Києві.

"Поінформував свого колегу про російську атаку по цивільній інфраструктурі, внаслідок якої десятки людей загинули, більше півтори сотні поранено. Розповів про руйнування Охматдиту. Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль та Фіцо також обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час консультацій у квітні. Домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні.

"Подякував Словаччині за участь у Саміті миру, а також за послідовну підтримку на євроінтеграційному треку, зокрема підтримку рішення ЄС про відкриття переговорів щодо членства нашої держави", - додав Денис Шмигаль.