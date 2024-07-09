Шмигаль провів переговори зі словацьким премʼєром Фіцо. Деталі
У вівторок, 9 липня, Денис Шмигаль провів розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо
Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
За словами Шмигаля, Роберт Фіцо засудив атаку росіян на лікарню "Охматдит" у Києві.
"Поінформував свого колегу про російську атаку по цивільній інфраструктурі, внаслідок якої десятки людей загинули, більше півтори сотні поранено. Розповів про руйнування Охматдиту. Роберт Фіцо засудив цю атаку. Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль та Фіцо також обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час консультацій у квітні. Домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні.
"Подякував Словаччині за участь у Саміті миру, а також за послідовну підтримку на євроінтеграційному треку, зокрема підтримку рішення ЄС про відкриття переговорів щодо членства нашої держави", - додав Денис Шмигаль.
- 6 липня Роберт Фіцо під час першого публічного виступу після замаху заявив, що хотів би поїхати до Києва та Москви разом з угорським колегою Віктором Орбаном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе