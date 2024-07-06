Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: каже, що хотів би поїхати з Орбаном в Київ та Москву
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час першого публічного виступу після замаху заявив, що хотів би поїхати до Києва та Москви разом з угорським колегою Віктором Орбаном
Про це Фіцо заявив під час промови на вечірній церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, який є державним святом в Словаччині, передає Радіо Свобода.
"Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього", - сказав він.
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Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
30 травня Калиняк заявив, що відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.
5 червня Роберт Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків. Водночас словацька прокуратура перекваліфікувала розслідування замаху з умисного убивства на теракт.
Згодом стало відомо, що Фіцо після замаху, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом.
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