Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці: каже, що хотів би поїхати з Орбаном в Київ та Москву

Про це Фіцо заявив під час промови на вечірній церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, який є державним святом в Словаччині, передає Радіо Свобода.

"Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього", - сказав він.

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Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

30 травня Калиняк заявив, що відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.

5 червня Роберт Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків. Водночас словацька прокуратура перекваліфікувала розслідування замаху з умисного убивства на теракт.

Згодом стало відомо, що Фіцо після замаху, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом.