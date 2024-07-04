У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт
Словацька прокуратура перекваліфікувала розслідування замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо з умисного убивства на теракт
Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.
Вказано, що раніше справу кваліфікували як умисне вбивство.
"На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого будуть додатково кваліфіковані як особливо тяжкий злочин терористичного акту", - зазначив генпрокурор.
Підозрюваному вже повідомили про зміни. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
30 травня Калиняк заявив, що відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.
5 червня Роберт Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків.
Згодом стало відомо, що Фіцо після замаху, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом.
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