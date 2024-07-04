Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт

У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт

4 липня, 2024 четвер
19:29
Світ Роберт Фіцо

Словацька прокуратура перекваліфікувала розслідування замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо з умисного убивства на теракт

Зміст

Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка. 

Вказано, що раніше справу кваліфікували як умисне вбивство.

"На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого будуть додатково кваліфіковані як особливо тяжкий злочин терористичного акту", - зазначив генпрокурор. 

Підозрюваному вже повідомили про зміни. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

30 травня Калиняк заявив, що відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.

5 червня Роберт Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків.

Згодом стало відомо, що Фіцо після замаху, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом. 

Теги:
Кримінал
Словаччина
Роберт Фіцо
Читайте також:
армія КНДР
2 липня, 2024 вiвторок
"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
2 липня, 2024 вiвторок
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
20:06
Ексклюзив
Окупанти
На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр
20:06
OPINION
Орест Сохар
Чому у Франції режим національної катастрофи?
20:01
Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють
19:58
Оновлено
Марта Костюк
Українські тенісистки Костюк та Світоліна вийшли до третього кола Вімблдону
19:49
Державна митна служба України
Планували поставити "потрібних людей" на керівні посади за $1,7 млн: НАБУ і САП запобігли корупційній схемі у Держмитслужбі
19:47
Сергій Ребров
Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024
19:45
Аналітика
Дебати Трампа і Байдена
Чому після невдалих для Байдена дебатів з Трампом всі заговорили про його заміну на виборах. Пояснюємо
19:42
РФ обстріляла Новогродівську громаду на Донеччині: загинула жінка, серед поранених 4 дітей
19:16
Київрада затвердила порядок створення муралів у столиці
19:05
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024
19:02
путін - орбан
Орбан їде в Москву після візиту до Києва, - Радіо Свобода
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 862-го дня війни: вибухи у Севастополі та відкриття виставки "Скіфського золота" у Києві
19:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Відповідальність за неоновлення даних в ТЦК та СП: адвокатка Аніщенко пояснила, як діятиме процедура зі штрафами з 17 липня
18:56
на фото поліція на місці трагедії на Одещині, де загинув підліток
Намагався розібрати: на Одещині від вибуху невідомого предмета загинув підліток
18:46
Ілюстративне фото
У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних
18:45
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: загинули 6 людей, кількість постраждалих зросла до 58
18:39
Морський порт Одеси
У першому півріччі українські порти на 68% збільшили перевалку вантажів
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:16
Брати Капранови
"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV