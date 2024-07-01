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Фіцо, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом внаслідок замаху, - віцепрем'єр

1 липня, 2024 понедiлок
19:53
Світ Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після замаху на нього 15 травня, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом

Зміст

Про це розповів віцепрем’єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк, передає Euronews.

Він повідомив, що стан очільника словацького уряду покращується, проте у Фіцо, ймовірно, будуть проблеми з опорно-руховим апаратом.

"Його здоров'я все ще далеке від ідеального. Після вогнепального поранення в живіт ці органи не працюють так, як вони працювали, коли тобі було 17 або 30. Це все ще дуже нестабільно", - сказав Калиняк.

Він зауважив, що лікарі "роблять все" у межах реабілітації прем’єра, і вони можуть переконатися, що Фіцо здатен "виконувати свою роботу на повну силу".

"І ми наближаємося до цього", - підкреслив Калиняк.

Також віцепрем’єр додав: очікується, що Фіцо найближчими днями з’явиться на публіці. Однак він не уточнив, чи поява буде особистою, чи зафіксована на відео.

"Ця заява є очевидним покращенням власної оцінки здоров’я Фіцо у відео на початку червня, його першій публічній появі після замаху, у якій він сказав: "Це буде маленьке диво, якщо я повернуся до роботи через кілька тижнів", - пише Euronews.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.

30 травня Калиняк заявив, що відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим.

5 червня Роберт Фіцо вперше після замаху опублікував своє звернення, у якому оголосив, що не судитиметься з нападником і не буде вимагати відшкодування збитків.

Теги:
політика
Словаччина
Фіцо
Роберт Фіцо
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