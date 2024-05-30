Одужання прем'єра Словаччини буде надзвичайно довгим, - заступник Фіцо
Відновлення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після вогнепальних поранень у живіт буде надзвичайно довгим
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Роберт Калиняк, пише Barrons.
Зазначається, що Роберт Фіцо переніс вже дві операції, які тривали кілька годин, у лікарні в центральному місті Банська Бистриця. Там кажуть, що стан прем'єра "задовільний".
"Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це відновлення буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні", - заявив Роберт Калиняк.
Що відомо про замах на Фіцо
У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.
Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.
У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.
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