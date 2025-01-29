Шмигаль у Хорватії зустрівся з прем’єром Пленковичем: обговорили енергетичну безпеку Європи та розмінування України

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Новий пакет допомоги від Хорватії і санкції проти РФ

За словами Шмигаля, під час зустрічі із Пленковичем йшлося про те, як пришвидшити мир і покарати агресора.

"Росія розуміє лише мову сили і не збирається відступати, якщо ми не дамо гідну відсіч. "Мир через силу" – підхід, навколо якого ми маємо об’єднатися. Україна потребує більше зброї та більше допомоги, аби захистити себе. І більше санкцій проти Росії, аби послабити агресора. Вдячні Хорватії за військову й технічну допомогу. Під час нашої зустрічі пан Пленкович оголосив про підготовку нового пакета військово-технічної допомоги, який мають затвердити завтра", - зазначив прем’єр-міністр України.

Він також додав, що "санкції залишаються інструментом номер один для послаблення агресора".

"Домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту". Будемо працювати над тим, аби Росія заплатила за свою агресію. Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та наші прагнення, аби всі заморожені російські активи були повністю конфісковані та спрямовані на підтримку нашої стійкості, обороноздатності та відновлення. Впевнений, надалі ця співпраця буде посилена", - додав Денис Шмигаль.

Про енергетичну безпеку Європи

Денис Шмигаль зазначив, що обговорив із Хорватським колегою питання посилення енергетичної безпеки Європи.

"Це стосується використання українських газосховищ, які є найбільшими на континенті. Це може стати міцним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс і ресурс партнерів, який вона отримує через LNG-термінал на острові Крк. Цінуємо допомогу Хорватії в галузі енергетики. Розраховуємо, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України", - повідомив Шмигаль.

Він також додав, що під час зустрічі обговорювалися практичні можливості цього питання.

Розмінування України

Денис Шмигаль зазначив, що Україна активно співпрацює із Хорватією у сфері розмінування. За його словами, в Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин і торік розпочалося виробництво цих машин та їхніх компонентів в Україні.

"Окремо подякував Уряду Хорватії за лікування та реабілітацію захисників України. Ми зацікавлені у використанні хорватського досвіду з реабілітації, соціальної інтеграції та психологічної підтримки ветеранів. Цінуємо готовність організувати й прийняти першу міжнародну ветеранську конференцію", - наголосив прем’єр-міністр України.

Про підтримку України на шляху до ЄС

Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував Хорватії за підтримку України на шляху до ЄС.

"Досвід Хорватії дуже цінний для нас, тому запропонував провести цього року спільне засідання Урядів України та Хорватії, аби посилити нашу секторальну співпрацю", - зазначив прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль також повідомив, що у рамках візиту до Хорватії, запланована зустріч із представниками хорватського бізнесу для залучення до проєктів відновлення та інвестицій в Україну.