Шольц закликав спонсорів надати підтримку ВООЗ для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу

Про це він заявив на міжнародній конференції зі СНІДу в Мюнхені, передає Укрінформ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я потребує більшої підтримки... Я хотів би закликати інших донорів узяти участь і зробити внесок", - наголосив Шольц.

За його словами, внесок Німеччини до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією становить 1,3 млрд євро.

Шольц підкреслив, що у світі щохвилини одна людина помирає від СНІДу, тоді як програми, спонсоровані Глобальним фондом, врятували 59 млн людей.

Канцлер ФРН поінформував, що у 2023 році понад 30 млн людей у світі отримали антиретровірусну терапію. Більшість методів лікування є успішними та майже повністю запобігають подальшій передачі інфекції. Останні досягнення, зокрема розробка мРНК-вакцини, дають упевненість, що засіб проти ВІЛ буде доступний у недалекому майбутньому, додав глава німецького уряду.

За словами Шольца, спільна мета - покласти край епідемії СНІДу до 2030 року.

Зазначається, що 25-та Міжнародна конференція зі СНІДу проходить у Мюнхені з 22 по 26 липня, вона зібрала 18 тисяч учасників з усього світу.