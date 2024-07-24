Шольц закликав спонсорів надати підтримку ВООЗ для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав спонсорів збільшити підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для успішної боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу до 2030 року
Про це він заявив на міжнародній конференції зі СНІДу в Мюнхені, передає Укрінформ.
"Всесвітня організація охорони здоров'я потребує більшої підтримки... Я хотів би закликати інших донорів узяти участь і зробити внесок", - наголосив Шольц.
За його словами, внесок Німеччини до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією становить 1,3 млрд євро.
Шольц підкреслив, що у світі щохвилини одна людина помирає від СНІДу, тоді як програми, спонсоровані Глобальним фондом, врятували 59 млн людей.
Канцлер ФРН поінформував, що у 2023 році понад 30 млн людей у світі отримали антиретровірусну терапію. Більшість методів лікування є успішними та майже повністю запобігають подальшій передачі інфекції. Останні досягнення, зокрема розробка мРНК-вакцини, дають упевненість, що засіб проти ВІЛ буде доступний у недалекому майбутньому, додав глава німецького уряду.
За словами Шольца, спільна мета - покласти край епідемії СНІДу до 2030 року.
Зазначається, що 25-та Міжнародна конференція зі СНІДу проходить у Мюнхені з 22 по 26 липня, вона зібрала 18 тисяч учасників з усього світу.
- 5 червня Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ, що призначається людям, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ. Препарат буде доступний у Києві та Львові.
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