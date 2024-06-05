У двох містах України з’явиться інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ

Про це повідомляє МОЗ.

Ін’єкційний каботегравір тривалої дії (CAB-LA) вводиться внутрішньом’язово й призначається людям, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ. Україна отримала його в межах надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у глобальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі.

CAB-LA - це новий антиретровірусний препарат для профілактики ВІЛ. Його перевагою є тривала дія, що дає змогу приймати препарат рідше, ніж щоденні таблетки.

"За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику ВІЛ в Україні, зросла втричі. Це означає, що все більше наших громадян мають доступ до необхідного захисту. Зараз антиретровірусні препарати отримують 118 348 українців, ще 7 943 отримують лікування у країнах ЄС. Разом ми можемо зробити великий крок до зупинення епідемії ВІЛ", - додали в МОЗ.

Після завершення реєстрації CAB-LA з’явиться у лікарнях Києва та Львова.