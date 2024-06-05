У двох містах України з’явиться інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ
Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ, що призначається людям, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ. Препарат буде доступний у Києві та Львові
Про це повідомляє МОЗ.
Ін’єкційний каботегравір тривалої дії (CAB-LA) вводиться внутрішньом’язово й призначається людям, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ. Україна отримала його в межах надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у глобальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі.
CAB-LA - це новий антиретровірусний препарат для профілактики ВІЛ. Його перевагою є тривала дія, що дає змогу приймати препарат рідше, ніж щоденні таблетки.
"За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику ВІЛ в Україні, зросла втричі. Це означає, що все більше наших громадян мають доступ до необхідного захисту. Зараз антиретровірусні препарати отримують 118 348 українців, ще 7 943 отримують лікування у країнах ЄС. Разом ми можемо зробити великий крок до зупинення епідемії ВІЛ", - додали в МОЗ.
Після завершення реєстрації CAB-LA з’явиться у лікарнях Києва та Львова.
- Приріст нових випадків ВІЛ-інфекції у Львівській області за останні три роки становить 66%.
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