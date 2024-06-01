Приріст нових випадків ВІЛ-інфекції у Львівській області за останні три роки становить 66%, - голова Фундації АнтиСНІД-США в Україні

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми зробили серйозне наукове дослідження щодо факторів, які з початком війни впливають на розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ-інфекції. За даним дослідження зазначено, що найпотужнішим фактором, який впливає на розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом та ВІЛ-інфекції, є міграція. Якщо в цілому подивитися на Україну, то за останні три роки кількість нових випадків цих захворювань знизилася. Однак треба зважати на те, що і населення нашої держави теж зменшилося", - зауважила голова Фундації АнтиСНІД-США в Україні.

За її словами, якщо подивитися на Львівську область, то приріст нових випадків становить 66%. Це саме внаслідок міграційних процесів. За останні три роки місцева влада зробила дуже багато, щоб покращити тестування цих захворювань. Відповідно, з більшою кількістю тестування почали й більше виявляти нових випадків інфікування.

"Міграція є дуже потужним фактором, але не єдиним, який впливає на регіони, куди вона відбувається. Крім того, люди почали більше тестуватися і за рахунок покращеного тестування збільшилася кількість людей з ВІЛ в області. З одного боку це погано, з іншого – добре, бо люди починають лікування, покращується стан здоров'я і вони перестають передавати цей вірус іншим людям. Це не тільки негативна тенденція, коли збільшується статистично кількість людей з цими захворюваннями, а говорить ще і про те, що заходи, які робить місцева влада, дають позитивний ефект", - резюмувала Ярослава Лопатіна.