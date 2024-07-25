Шольц заявив, що знову балотуватиметься на посаду канцлера

Про це інформує Tagesspiegel.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не хотів би він наслідувати приклад президента США Джо Байдена і відмовитися від своєї кандидатури на посаду канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу, Шольц підтвердив намір балотуватися на посаду знову.

"Ми всі сповнені рішучості взяти участь у наступній парламентській виборчій кампанії разом і перемогти. Я буду балотуватися на посаду канцлера, щоб знову стати канцлером", - сказав він.

Коментуючи погані результати опитувань щодо Соціал-демократичної партії, Шольц вказав, що вони стимулюють прагнути досягнення кращих результатів. Він висловив сподівання, що до наступних виборів його партії вдасться покращити становище.