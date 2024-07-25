Шольц заявив, що знову балотуватиметься на посаду канцлера
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на виборах, які мають відбутися 28 вересня 2025 року, знову балотуватиметься на посаду
Про це інформує Tagesspiegel.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи не хотів би він наслідувати приклад президента США Джо Байдена і відмовитися від своєї кандидатури на посаду канцлера на майбутніх виборах до Бундестагу, Шольц підтвердив намір балотуватися на посаду знову.
"Ми всі сповнені рішучості взяти участь у наступній парламентській виборчій кампанії разом і перемогти. Я буду балотуватися на посаду канцлера, щоб знову стати канцлером", - сказав він.
Коментуючи погані результати опитувань щодо Соціал-демократичної партії, Шольц вказав, що вони стимулюють прагнути досягнення кращих результатів. Він висловив сподівання, що до наступних виборів його партії вдасться покращити становище.
- Німецький парламент обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим Федеральним канцлером 8 грудня 2021 року. Він став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії замінивши Ангелу Меркель, яка була канцлеркою майже 16 років.
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