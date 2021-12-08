Бундестаг офіційно обрав Шольца новим канцлером Німеччини

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Під час голосування кандидатуру Олафа Шольца підтримали 395 депутатів. Голосування було таємним, депутатів викликали поіменно в алфавітному порядку.

Так, для обрання кандидату було достатньо отримати 369 голосів.



Близько полудня (13:00 за київським часом) він складе присягу.

Відтак 63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо, 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визнала Олафа Шольца наступником Ангели Меркель на посту Федерального канцлера. В коаліційній угоді зазначається, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС.

2 грудня відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.

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