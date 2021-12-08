Бундестаг офіційно обрав Шольца новим канцлером Німеччини
8 грудня німецький парламент обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим Федеральним канцлером
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час голосування кандидатуру Олафа Шольца підтримали 395 депутатів. Голосування було таємним, депутатів викликали поіменно в алфавітному порядку.
Так, для обрання кандидату було достатньо отримати 369 голосів.
Близько полудня (13:00 за київським часом) він складе присягу.
Відтак 63-річний Шольц став дев'ятим канцлером ФРН і четвертим канцлером від Соціал-демократичної партії.
- Нагадаємо, 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визнала Олафа Шольца наступником Ангели Меркель на посту Федерального канцлера. В коаліційній угоді зазначається, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС.
- 2 грудня відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе