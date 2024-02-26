Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
Шрі-Ланка скасовує візи для сотень тисяч росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Працівники міграційної служби повідомили громадянам РФ, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого
Про це пише Independent.
У матеріалі зазначено, що протягом останніх двох років, після початку повномасштабної агресії РФ проти України, до Шрі-Ланки прибули понад 288 тис. росіян. Проте невідомо, скільки з них продовжили своє перебування в країні, а саме 30-денну туристичну візу.
У міністерстві туризму країни розповіли, що відомство отримує скарги на деяких громадян РФ: вони ведуть незареєстрований бізнес у південній частині Шрі-Ланки.
Як зазначено в матеріалі, нещодавно в країні розгорівся скандал через російські підприємства, які ведуть політику "лише для білих" - це спричинило негативну реакцію в соціальних мережах. Серед таких підприємств є бари, ресторани, компанії, які стосуються водних видів спорту або надають послуги з оренди транспортних засобів.
- 22 лютого уряд Чехії погодив пропозицію міністерства закордонних справ країни зробити заборону на видачу віз і посвідок на проживання росіянам і білорусам безстроковою.
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