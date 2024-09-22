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Штаб Гарріс у серпні витратив майже втричі більше, ніж штаб Трампа, але зберіг фінансову перевагу, - Politico

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
13:53
Світ Камала Гарріс

Штаб віцепрезидентки США Камали Гарріс у серпні витратив майже втричі більше, ніж штаб Дональда Трампа, але зібрав стільки ж коштів, що йому вдалося збільшити фінансову перевагу

Зміст

Про це повідомляє Politico.

За даними звітів про фінансування, поданих до Федеральної виборчої комісії, штаб Трампа збільшив свої витрати вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Однак штаб Гарріс продовжує лідирувати за фінансовими ресурсами, маючи набагато більше коштів на кампанію та більше можливостей для їхнього використання.

У серпні кампанія Гарріс витратила 174 млн доларів, тоді як Трампа - 61 млн доларів. Хоча Трамп витратив значно менше, його кампанія зібрала лише 45 млн доларів, тоді як кампанія Гарріс зібрала 190 млн доларів. В результаті Гарріс закінчила місяць з 235 млн доларів на рахунку, що на 100 млн доларів більше, ніж у Трампа.

Найбільшу частину витрат у Гарріс становила реклама - 137 млн доларів, тоді як у Трампа на рекламу пішло 47 млн доларів.

Республіканський національний комітет також має значну суму грошей - 79 млн доларів на рахунку.

Трамп також покладається на зовнішні групи, які витратили на його підтримку 163 млн доларів у серпні, тоді як на Гарріс витратили 104 млн доларів.

  • Згідно з новим опитуванням, проведеним Університетом Мері Вашингтон, віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 2% у Вірджинії.
Теги:
вибори
політика
Президент США
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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