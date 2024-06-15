Шведські винищувачі перехопили у небі російський літак

Про це повідомили збройні сили Швеції у соцмережі X.

"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.

Речник збройних сил Швеції місцевим ЗМІ розповів, що шведські військові намагалися зв'язатися з російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

Варто зазначити, що з березня 2024 року Швеція є країною-членом НАТО.