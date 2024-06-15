Шведські винищувачі перехопили у небі російський літак
У п'ятницю, 14 червня, літак Російської Федерації порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили шведські винищувачі
Про це повідомили збройні сили Швеції у соцмережі X.
"Російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - перехоплений JAS 39 Gripen", - йдеться у повідомленні.
Речник збройних сил Швеції місцевим ЗМІ розповів, що шведські військові намагалися зв'язатися з російським літаком, але не отримали від нього відповіді.
Варто зазначити, що з березня 2024 року Швеція є країною-членом НАТО.
- Також нещодавно, 10 червня, російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії в східній частині Фінської затоки.
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