Швеція надасть "Радіо Свобода" $2 млн після припинення фінансування від США
Уряд Швеції у 2025 році надасть "Радіо Свобода" 20 млн шведських крон (трохи більше ніж 2 млн доларів). Там зазначили, що "вільні та незалежні ЗМІ є основою наших демократій"
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.
"Після того, як США припинили підтримку "Радіо Вільна Європа", люди в багатьох країнах ризикують втратити доступ до вільних ЗМІ. Підтримка Швецією "Радіо Вільна Європа" допомагає журналістам продовжувати транслювати незалежну та фактичну інформацію в місцях, де свобода ЗМІ обмежена", - зазначає пресслужба.
"Вільні та незалежні ЗМІ є основою наших демократій. Це найкраща вакцина проти пропаганди та дезінформації", - додали там.
В уряді зазначили, що "Радіо Свобода" було засноване в 1950 році як противага контрольованому режимом новинному мовленню в Радянському Союзі та країнах Варшавського договору. Сьогодні "Радіо Свобода" щотижнево охоплює майже 50 млн людей у 23 країнах, включно з Росією, Україною, Іраном, Афганістаном, Центральною Азією та Південним Кавказом. Інформаційне агентство є некомерційним та має понад 1700 співробітників (з яких 1000 є штатними працівниками та 700 – фрілансерами).
Рішення Швеції є частиною зусиль щодо захисту свободи преси та підтримки демократичних цінностей у світі.
Передісторія
14 березня 2025 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав розпорядження про зменшення бюджетів семи незалежних федеральних агентств, внаслідок чого фінансування "Радіо Свобода" було припинено.
17 березня 2025 року в Брюсселі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорили перспективи подальшої роботи "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про припинення його фінансової підтримки.
Чеська Республіка виступила з ініціативою до інших країн Європейського Союзу щодо спільного фінансування "Радіо Свобода". Цю пропозицію підтримали сім держав-членів ЄС.
Після оголошення про припинення фінансування "Радіо Свобода" звернулася до суду з позовом проти американської агенції з глобальних медіа (USAGM) та її посадових осіб з метою запобігти припиненню дії федерального гранту.
Уже 11 квітня стало відомо, що "Радіо Свобода" скорочує мовлення та відправляє частину співробітників у Києві та Львові у простій.
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