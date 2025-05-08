Швеція надасть "Радіо Свобода" $2 млн після припинення фінансування від США

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

"Після того, як США припинили підтримку "Радіо Вільна Європа", люди в багатьох країнах ризикують втратити доступ до вільних ЗМІ. Підтримка Швецією "Радіо Вільна Європа" допомагає журналістам продовжувати транслювати незалежну та фактичну інформацію в місцях, де свобода ЗМІ обмежена", - зазначає пресслужба.

"Вільні та незалежні ЗМІ є основою наших демократій. Це найкраща вакцина проти пропаганди та дезінформації", - додали там.

В уряді зазначили, що "Радіо Свобода" було засноване в 1950 році як противага контрольованому режимом новинному мовленню в Радянському Союзі та країнах Варшавського договору. Сьогодні "Радіо Свобода" щотижнево охоплює майже 50 млн людей у ​​23 країнах, включно з Росією, Україною, Іраном, Афганістаном, Центральною Азією та Південним Кавказом. Інформаційне агентство є некомерційним та має понад 1700 співробітників (з яких 1000 є штатними працівниками та 700 – фрілансерами).

Рішення Швеції є частиною зусиль щодо захисту свободи преси та підтримки демократичних цінностей у світі.

Передісторія

14 березня 2025 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав розпорядження про зменшення бюджетів семи незалежних федеральних агентств, внаслідок чого фінансування "Радіо Свобода" було припинено.

17 березня 2025 року в Брюсселі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу обговорили перспективи подальшої роботи "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" у зв'язку з рішенням Сполучених Штатів про припинення його фінансової підтримки.

Чеська Республіка виступила з ініціативою до інших країн Європейського Союзу щодо спільного фінансування "Радіо Свобода". Цю пропозицію підтримали сім держав-членів ЄС.

Після оголошення про припинення фінансування "Радіо Свобода" звернулася до суду з позовом проти американської агенції з глобальних медіа (USAGM) та її посадових осіб з метою запобігти припиненню дії федерального гранту.

Уже 11 квітня стало відомо, що "Радіо Свобода" скорочує мовлення та відправляє частину співробітників у Києві та Львові у простій.