Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України

Про це в Х повідомило МЗС Швеції.

"Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро", – йдеться в дописі.

Підкреслюється, що кошти фонду мають спрямувати на задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення.