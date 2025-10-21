Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України

Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:52
Швеція

Швеція з наближенням зими збільшує фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на €35 млн

Зміст

Про це в Х повідомило МЗС Швеції.

"Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро", – йдеться в дописі.

Підкреслюється, що кошти фонду мають спрямувати на задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення.

  • 11 вересня стало відомо, що Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
18:20
РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали
18:02
OPINION
Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
17:04
Оновлено
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками - він усе заперечує
17:04
Огляд
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
16:46
Володимир Кудрицький
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
16:37
каса банку
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:02
Дональд Трамп і Ентоні Албанезе
Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
Більше новин
