Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України
Швеція з наближенням зими збільшує фінансування Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на €35 млн
Про це в Х повідомило МЗС Швеції.
"Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро", – йдеться в дописі.
Підкреслюється, що кошти фонду мають спрямувати на задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення.
- 11 вересня стало відомо, що Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги.
