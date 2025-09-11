САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
Швеція також анонсувала, що у 2026 та 2027 роках виділятиме по $3,6 млрд військової допомоги та вже працює над новим, 21-м пакетом допомоги
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
До анонсованого 20-го пакету військової допомоги Швеції увійшли:
- 18 САУ Archer;
- системи ППО Triden MK2 з РЛС Giraffe 1X;
- мобільні РЛС для узбережжя;
- медичні авто, бронетехніка, катери з мінометами;
- боєприпаси та інноваційні рішення.
"Вдячний моєму колезі й другу Полу Йонсону та народу Швеції за лідерство та непохитну підтримку. Швеція також анонсувала, що у 2026 та 2027 роках щороку виділятиме по $3,6 млрд військової допомоги та вже працює над новим, 21-м пакетом допомоги. Цей внесок зміцнить оборону України та безпеку всієї Європи", - додав Шмигаль.
- У серпні Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні на $500 млн, до якого входять військова техніка та боєприпаси, у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL).
