САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

До анонсованого 20-го пакету військової допомоги Швеції увійшли:

18 САУ Archer;

системи ППО Triden MK2 з РЛС Giraffe 1X;

мобільні РЛС для узбережжя;

медичні авто, бронетехніка, катери з мінометами;

боєприпаси та інноваційні рішення.

"Вдячний моєму колезі й другу Полу Йонсону та народу Швеції за лідерство та непохитну підтримку. Швеція також анонсувала, що у 2026 та 2027 роках щороку виділятиме по $3,6 млрд військової допомоги та вже працює над новим, 21-м пакетом допомоги. Цей внесок зміцнить оборону України та безпеку всієї Європи", - додав Шмигаль.