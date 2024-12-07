Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90

Про це повідомляє міністерство оборони Швеції.

У відомстві зазначили, що цю ініціативу фінансуватимуть коштом попередніх внесків обох країн, а також у рамках контракту між Управлінням матеріально-технічного забезпечення оборони США та Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії з компанією BAE Systems Hägglunds.

Згідно з угодою, Данія отримає 115 БМП, Швеція — 50 для заміни техніки, яку вже передали Україні, а 40 одиниць надійдуть безпосередньо до Києва. Загальна вартість контракту становить 25 млн шведських крон (близько 2,3 млн доларів).

З Днем Збройних Сил України!



Що може бути кращим способом вшанувати захисників і захисниць, ніж декілька нових БМП? Сьогодні ми раді повідомити, що спільно з Данією закупимо для України 40 шт. БМП CV90.



Справа України - це наша справа.



Більше інфо: https://t.co/mEQVCtm7Rf pic.twitter.com/Id8RE3CgFp — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) December 6, 2024

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що ці інвестиції сприятимуть збільшенню кількості шведських бойових машин, що допоможе підвищити безпеку як в Європі, так і в Україні.

"Ці інвестиції дозволять отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу — і особливо Україну — безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням нашої національної та колективної оборони", - наголосив він.

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Бойові машини піхоти CV90, розроблені компанією BAE Systems-Hägglunds, активно використовуються в арміях скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Ці машини характеризуються посилена бронею, здатною витримувати 30-мм снаряди, та 40-мм гарматою L70 Bofors. Раніше Швеція також передала Україні 50 таких БМП.