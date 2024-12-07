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Головна Світ Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90

Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90

Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
16:57
Світ

З нагоди Дня Збройних Сил України, уряди Швеції та Данії оголосили про намір передати Україні 40 бойових машин піхоти CV90

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Швеції.

У відомстві зазначили, що цю ініціативу фінансуватимуть коштом попередніх внесків обох країн, а також у рамках контракту між Управлінням матеріально-технічного забезпечення оборони США та Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії з компанією BAE Systems Hägglunds.

Згідно з угодою, Данія отримає 115 БМП, Швеція — 50 для заміни техніки, яку вже передали Україні, а 40 одиниць надійдуть безпосередньо до Києва. Загальна вартість контракту становить 25 млн шведських крон (близько 2,3 млн доларів).

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що ці інвестиції сприятимуть збільшенню кількості шведських бойових машин, що допоможе підвищити безпеку як в Європі, так і в Україні.

"Ці інвестиції дозволять отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу — і особливо Україну — безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням нашої національної та колективної оборони", - наголосив він.

Читайте також: Чи стануть шведські CV90 основними БМП ЗСУ: характеристики та історія створення

Бойові машини піхоти CV90, розроблені компанією BAE Systems-Hägglunds, активно використовуються в арміях скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Ці машини характеризуються посилена бронею, здатною витримувати 30-мм снаряди, та 40-мм гарматою L70 Bofors. Раніше Швеція також передала Україні 50 таких БМП.

  • У суботу, 7 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії вже прибула в Україну.
Теги:
Новини
Україна
Швеція
Данія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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