Швейцарія мобілізувала близько 4 тис. військових для охорони Саміту миру

Про це пише El Mundo.

Зазначається, що у понеділок, 3 червня, армія Швейцарії розпочала підготовку до охорони місця проведення конференції.



Так, з 5 по 19 червня для виконання різноманітних завдань залучать до 4 тисяч військовослужбовців. Вони захищатимуть майно, вестимуть спостереження, надаватимуть підтримку та проводитимуть логістику.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

На безпеку Саміту миру Швейцарія виділила близько 11 млн доларів. Витрати розподілили між федеральним департаментом юстиції та поліції й кантонами, яких зачепить проведення Саміту

Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.