Швейцарія мобілізувала близько 4 тис. військових для охорони Саміту миру
Швейцарська армія мобілізує близько чотирьох тисяч військових для посилення безпеки під час Глобального саміту миру, який запланований на 15 і 16 червня
Про це пише El Mundo.
Зазначається, що у понеділок, 3 червня, армія Швейцарії розпочала підготовку до охорони місця проведення конференції.
Так, з 5 по 19 червня для виконання різноманітних завдань залучать до 4 тисяч військовослужбовців. Вони захищатимуть майно, вестимуть спостереження, надаватимуть підтримку та проводитимуть логістику.
Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.
На безпеку Саміту миру Швейцарія виділила близько 11 млн доларів. Витрати розподілили між федеральним департаментом юстиції та поліції й кантонами, яких зачепить проведення Саміту
Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.
Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.
3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.
Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.
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