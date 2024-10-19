Сі Цзіньпін наказав ракетним військам КНР підвищити бойову готовність

Про це пишуть Xinhua та CCTV.

Як зазначив Сі Цзіньпін, військові повинні "всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійні бойові можливості".

Він підкреслив важливість дотримання політичних вказівок та закликав до наполегливої роботи для підвищення ефективності стратегічних ракетних сил.

До того ж лідер Китаю зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.