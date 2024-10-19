Сі Цзіньпін наказав ракетним військам КНР підвищити бойову готовність
Китайський лідер Сі Цзіньпін під час відвідин сил ракетного корпусу національно-визвольної армії КНР цього тижня доручив їм посилити "стримувальний і бойовий потенціал"
Як зазначив Сі Цзіньпін, військові повинні "всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійні бойові можливості".
Він підкреслив важливість дотримання політичних вказівок та закликав до наполегливої роботи для підвищення ефективності стратегічних ракетних сил.
До того ж лідер Китаю зазначив, що армія повинна бути готовою до сучасних загроз, зміцнювати військовий вишкіл та адаптуватися до нових методів ведення війни.
- Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх назвали попередженням "сепаратизму" влади острова. Також там заявили, що Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, проте прагне "мирного возз'єднання".
- Пізніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
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