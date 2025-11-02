Сі Цзіньпінь закликав дві Кореї "відкрити нову сторінку" у взаєминах

Про це інформує Reuters.

1 листопада у місті Кьонджу відбулася зустріч лідерів Китаю Сі Цзіньпіна та Південної Кореї Лі Чже Мен на тлі державного саміту та вечері після форуму Азіатсько‑Тихоокеанського регіону. Для Сі Цзіньпіна це став перший візит до союзника США за 11 років, що підкреслило стратегічний характер події.

Сі напередодні заявив, що Пекін "надає великого значення відносинам із Сеулом і розглядає Південну Корею як нероздільного партнера у співпраці". У ході зустрічі він зазначив: "Ми готові розширювати співпрацю та спільно вирішувати проблеми, з якими стикаємося".

Крім питань безпеки, китайський лідер наголосив на важливості розвитку співпраці у сферах штучного інтелекту, біофармацевтики, зеленої енергетики та демографічних викликів.

Лі Чже Мен, зі свого боку, заявив про можливість відновлення відносин із Північною Кореєю.

"Сподіваюся, що Сеул і Пекін скористаються цим моментом, щоб посилити стратегічну комунікацію та створити умови для відновлення діалогу з Пхеньяном", — підкреслив президент Південної Кореї.

Водночас він закликав Північну Корею рухатися у напрямку денуклеаризації, проте лідер КНДР Кім Чен Ин відкинув цю вимогу, назвавши її "нездійсненною мрією Вашингтона та Сеула".

30 жовтня у Південній Кореї відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.



