Сибіга їде до Угорщини на переговори з Сіярто: обговорюватимуть розвиток добросусідських відносин
У понеділок, 30 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Угорщини, де проведе переговори зі своїм колегою Петером Сіярто
Візит міністра анонсували на сайті МЗС.
Зазначається, що ключовими темами переговорів міністрів у Будапешті стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин.
Крім того, Сибіга і Сіярто говоритимуть про просування до вступу України в ЄС та НАТО, а також про Формулу миру як шлях до справедливого завершення війни з РФ.
За підсумками перемовин очільники зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси.
"Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО", - додали у відомстві.
- Про візит нового міністра закордонних справ України Сибіги до Будапешту в Угорщині повідомляли ще минулого тижня.
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