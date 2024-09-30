Сибіга їде до Угорщини на переговори з Сіярто: обговорюватимуть розвиток добросусідських відносин

Візит міністра анонсували на сайті МЗС.

Зазначається, що ключовими темами переговорів міністрів у Будапешті стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин.

Крім того, Сибіга і Сіярто говоритимуть про просування до вступу України в ЄС та НАТО, а також про Формулу миру як шлях до справедливого завершення війни з РФ.

За підсумками перемовин очільники зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси.

"Візит до Угорщини є продовженням першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є налагодження прагматичної та передбачуваної політики добросусідства та просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО", - додали у відомстві.