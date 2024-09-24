В Угорщині заявили про візит нового очільника МЗС України Сибіги наступного тижня
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наступного тижня відвідає Будапешт
Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто, передає Index HU.
За словами Сіярто, Сибіга прибуде до столиці Угорщини наступного тижня, а серед тем для обговорення буде "незавершена суперечка" з українською стороною стосовно угорської нацменшини.
Будапешт стверджує, що раніше українські угорці могли навчатися в початковій та середній школі угорською мовою, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою. Однак зараз, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.
Сіярто додав, що сподівається знайти рішення щодо цього з новопризначеним міністром закордонних справ України.
- 15 березня повідомлялось, що Угорщина підготувала та розіслала країнам - членам ЄС документ, у якому виклала свої претензії до України щодо нацменшини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.53
- Актуальне
- Важливе