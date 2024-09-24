В Угорщині заявили про візит нового очільника МЗС України Сибіги наступного тижня

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто, передає Index HU.

За словами Сіярто, Сибіга прибуде до столиці Угорщини наступного тижня, а серед тем для обговорення буде "незавершена суперечка" з українською стороною стосовно угорської нацменшини.

Будапешт стверджує, що раніше українські угорці могли навчатися в початковій та середній школі угорською мовою, закінчувати її та подавати документи для вступу у вищі навчальні заклади угорською мовою. Однак зараз, починаючи з 4-го класу, вони позбавлені цього права.

Сіярто додав, що сподівається знайти рішення щодо цього з новопризначеним міністром закордонних справ України.