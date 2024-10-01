Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", - написав він.