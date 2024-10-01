Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
У вівторок, 1 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з першим на новій посаді візитом до Польщі. Він розпочав візит у Варшаві, де вшанував пам'ять загиблих українців
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України", - написав він.
- Днем раніше, 30 вересня, міністр закордонних справ України Сибіга здійснив робочий візит до Угорщини. Там він провів переговори зі своїм колегою Петером Сіярто.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.72Продаж 46.4
- Актуальне
- Важливе