Сибіга здійснить візит до Туреччини: особливу увагу під час переговорів буде приділено плану перемоги
З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме із візитом у Турецькій Республіці для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
Зазначається, що в Анкарі заплановані переговори Сибіги із його турецьким колегою Хаканом Фіданом, а також з міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.
"У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства в Чорному морі та Чорноморська безпека", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що особливу увагу на переговорах буде приділено Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру.
У Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку "SAHA EXPO 2024". Там відбудуться окремі зустрічі українського дипломата з турецькими оборонними компаніями.
Також під час візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.
"Міністр відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині", - додали у відомстві.
У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів плану перемоги.
У четвер, 17 жовтня, Володимир Зеленський представив план перемоги на засіданні Європейської ради.
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